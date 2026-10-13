Man Confronted In Austin After Saying 'I Am Racist'

By Andrew
views
11,400
date submitted
DESCRIPTION

nextvideos

Streamer Goes Around Just Openly Being Racist And Saying The N-Word!

WILD Streamer Goes Around Just Openly Being Racist And Saying The N-Word!

views
88,875
date submitted
Cardi B Seemingly Goes Off On JT… 51 Seconds Of Straight Smoke And Uzi Got Caught In The Crossfire (Audio)

CARDI VS JT Cardi B Seemingly Goes Off On JT… 51 Seconds Of Straight Smoke And Uzi Got Caught In The Crossfire (Audio)

views
136,327
date submitted
Man Gets Confronted By His Girlfriend For Cheating After Finding Out She Cheated!

Man Gets Confronted By His Girlfriend For Cheating After Finding Out She Cheated!

views
192,905
date submitted
The Panic In His Eyes: Woman Tries To Get Her Husband Jumped After Exposing Him For Saying The N-Word & Being Racist!

The Panic In His Eyes: Woman Tries To Get Her Husband Jumped After Exposing Him For Saying The N-Word & Being Racist!

views
187,868
date submitted
"I'm Not Suicidal" Jussie Smollett Has Courtroom Outburst After Judge Sentences Him To 150 Days In Jail For Hate Crime Hoax!

"I'm Not Suicidal" Jussie Smollett Has Courtroom Outburst After Judge Sentences Him To 150 Days In Jail For Hate Crime Hoax!

views
156,925
date submitted
Man Breaks Down The Story Of Argentina's Racist History!

"THEY'RE RACIST AS HELL" Man Breaks Down The Story Of Argentina's Racist History!

views
71,935
date submitted
"Am I Trippin Or Was That A Little Racist?" DDG Reacts To IShowSpeed Getting Speared At WWE Royal Rumble!

"Am I Trippin Or Was That A Little Racist?" DDG Reacts To IShowSpeed Getting Speared At WWE Royal Rumble!

views
65,173
date submitted
"I Am Stunned" Don Lemon Says He Was Fired By CNN After 17 Years!

"I Am Stunned" Don Lemon Says He Was Fired By CNN After 17 Years!

views
119,181
date submitted
Triggered: Karen Screams Hysterically Inside Walmart After Man Confronted Her For Cutting Him Off In Self-Checkout Line!

Triggered: Karen Screams Hysterically Inside Walmart After Man Confronted Her For Cutting Him Off In Self-Checkout Line!

views
119,905
date submitted
Talk About Money Not An Issue: George Foreman Reveals How He Made $138 Million From His Famous Grill!

Talk About Money Not An Issue: George Foreman Reveals How He Made $138 Million From His Famous Grill!

views
45,380
date submitted
Man Who Wore Horns During U.S. Capitol Riot Turns On Donald Trump! "I'm Disappointed, He Was Not Honorable"

Man Who Wore Horns During U.S. Capitol Riot Turns On Donald Trump! "I'm Disappointed, He Was Not Honorable"

views
325,606
date submitted
Climate Activist Gets Confronted By Angry Man After Blocking Off A Busy Road!

Climate Activist Gets Confronted By Angry Man After Blocking Off A Busy Road!

views
76,127
date submitted
Austin Cop Saves Man from Burning Car!

Austin Cop Saves Man from Burning Car!

views
98,537
date submitted
YSL Lil Woody Admits He Shot 2 People... Mentions 21 Savage To Police & How He Ran Him Out His Neighborhood All While Being Questioned!

YSL Lil Woody Admits He Shot 2 People... Mentions 21 Savage To Police & How He Ran Him Out His Neighborhood All While Being Questioned!

views
130,111
date submitted
He Cashed Out On His Day One… Man Turns In His Best Friend For A $100K Reward After Saying “I Told You Bro, I Ain’t Helping You!”

THE ULTIMATE BETRAYAL He Cashed Out On His Day One… Man Turns In His Best Friend For A $100K Reward After Saying “I Told You Bro, I Ain’t Helping You!”

views
119,345
date submitted
Child Predator Pulls Out A Knife And Threatens To Kill After Being Confronted!

"I'M GOING TO KILL YOU" Child Predator Pulls Out A Knife And Threatens To Kill After Being Confronted!

views
70,329
date submitted
Piers Morgan Tells Kanye He's Being Racist After Saying Jewish Business People Have Raped His People!

Piers Morgan Tells Kanye He's Being Racist After Saying Jewish Business People Have Raped His People!

views
80,627
date submitted
Wait What? Black Dude Pulled Up In An All White Lamborghini With "I Am White" On The License Plate!

Wait What? Black Dude Pulled Up In An All White Lamborghini With "I Am White" On The License Plate!

views
342,791
date submitted
Man Goes Full On Racist After An Asian Woman Allegedly Ignored His Advances!

Man Goes Full On Racist After An Asian Woman Allegedly Ignored His Advances!

views
149,950
date submitted
"You Ruined My Whole Life Man" Hotel Employee Beats Himself Up After Customer Confronted Him For Making A Mistake!

"You Ruined My Whole Life Man" Hotel Employee Beats Himself Up After Customer Confronted Him For Making A Mistake!

views
293,053
date submitted
Out Cold: He Told Dude To "Open His Eyes" During This Slap But His Opponent Wasn't Having It!

Out Cold: He Told Dude To "Open His Eyes" During This Slap But His Opponent Wasn't Having It!

views
87,996
date submitted
Comedian Gets Cancelled After Racist Chinese Jokes!

Comedian Gets Cancelled After Racist Chinese Jokes!

views
248,704
date submitted
Man Allegedly Trying To Meet With A 13 Year Old Boy Freaks Out & Crashes Into Everything After Being Confronted!

Man Allegedly Trying To Meet With A 13 Year Old Boy Freaks Out & Crashes Into Everything After Being Confronted!

views
181,525
date submitted
She Is The Definition Of The Streets: Woman Gets Asked If She Would Leave Her Boyfriend For Drake & Her Answer Is Shocking!

She Is The Definition Of The Streets: Woman Gets Asked If She Would Leave Her Boyfriend For Drake & Her Answer Is Shocking!

views
308,531
date submitted
Got What He Asked For: Cam'Ron Shares A Story About Juelz Santana Popping Up In The Studio After Saying "Free Juelz" On His Verse!

JUST LIKE THAT Got What He Asked For: Cam'Ron Shares A Story About Juelz Santana Popping Up In The Studio After Saying "Free Juelz" On His Verse!

views
70,001
date submitted
Guy Does 'Call Of Duty: Warzone' In Real Life After Getting Confronted By Security!

Guy Does 'Call Of Duty: Warzone' In Real Life After Getting Confronted By Security!

views
128,449
date submitted
“You Robbed Me When I Was 8 Years Old” Mike Tyson Gets Confronted By A Brooklyn Man!

“You Robbed Me When I Was 8 Years Old” Mike Tyson Gets Confronted By A Brooklyn Man!

views
71,924
date submitted
Caught In 4K: Valet Employee Gets Confronted After He Went & Got Food In A Customer’s Car!

Caught In 4K: Valet Employee Gets Confronted After He Went & Got Food In A Customer’s Car!

views
139,598
date submitted
Courtney Tailor Confronted At Miami Bar Days After Allegedly Killing Her Boyfriend!

Courtney Tailor Confronted At Miami Bar Days After Allegedly Killing Her Boyfriend!

views
194,988
date submitted
Karmelo Anthony Supporter Loses It Over Guilty Verdict: "I Got 5 Boys, What Do I Tell Them Now?"!

GUILTY VERDICT Karmelo Anthony Supporter Loses It Over Guilty Verdict: "I Got 5 Boys, What Do I Tell Them Now?"!

views
53,575
date submitted
Heated: Hotel Manager Confronts Guest For Pushing His Door! "I'm Not The One You Think I Am"

Heated: Hotel Manager Confronts Guest For Pushing His Door! "I'm Not The One You Think I Am"

views
216,016
date submitted
Draymond Green Says He's Tired Of Seeing WNBA Players Complain About Pay!

Draymond Green Says He's Tired Of Seeing WNBA Players Complain About Pay!

views
231,285
date submitted
"I Am Weed" How Machine Gun Kelly Smooth Talked & Bagged Megan Fox!

"I Am Weed" How Machine Gun Kelly Smooth Talked & Bagged Megan Fox!

views
166,037
date submitted
Heated: Cyclist Who Yells At People In The Bike Lane Gets Confronted!

NOT HAVING IT Heated: Cyclist Who Yells At People In The Bike Lane Gets Confronted!

views
76,581
date submitted
Whoa: Man Sent Flying In The Air After Car Crash!

Whoa: Man Sent Flying In The Air After Car Crash!

views
144,122
date submitted
Emotional Damage: Tyrese's Shawty Says Paul Walker (His Best Friend) Was Her First Choice!

Emotional Damage: Tyrese's Shawty Says Paul Walker (His Best Friend) Was Her First Choice!

views
117,427
date submitted
Chilling Video Of A Texas Road With A Bunch Of Abandoned Cars!

Chilling Video Of A Texas Road With A Bunch Of Abandoned Cars!

views
377,306
date submitted
Man Confronts Caregiver Forcing Elderly Man In Wet Diaper To Walk Street As A "Lesson"

CAREGIVER ABUSE Man Confronts Caregiver Forcing Elderly Man In Wet Diaper To Walk Street As A "Lesson"

views
79,645
date submitted
Oh Hell Naw: Bride Asks Her Husband If She Can Hug Her Ex-Boyfriend For One Final Time Just Seconds After Saying I Do!

Oh Hell Naw: Bride Asks Her Husband If She Can Hug Her Ex-Boyfriend For One Final Time Just Seconds After Saying I Do!

views
395,105
date submitted
Chick Doesn't Know What Happened To Her Forehead After Putting On A Lace Front Wig "Am I Dying?"

Chick Doesn't Know What Happened To Her Forehead After Putting On A Lace Front Wig "Am I Dying?"

views
87,796
date submitted