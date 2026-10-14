WHO ELSE WANTS IT?! YK Osiris Tears Into Deshae Frost: "Deshae's A Bum. He's A B*tch..." Then Calls Out DDG & The Capaholics!

By Thrillz
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