WHO ELSE WANTS IT?! YK Osiris Tears Into Deshae Frost: "Deshae's A Bum. He's A B*tch..." Then Calls Out DDG & The Capaholics!
By Thrillz
11,190
DESCRIPTION
nextvideos
CALLED OUT DDG AFTER THIS YK Osiris Gets Sat Down By Streamer Deshae Frost In Backyard Boxing Match… Then YK Calls Out DDG!
139,901
BRAND RISK BRAWL Deshae Frost And YK Osiris Throw Hands At Brand Risk After YK Punched Deshae In The Mouth!
97,840
Picked The Wrong One: YK Osiris Gets Finessed Out Of 10k On A Street Bet!
446,516
Deshae Frost Almost Cries After Duke Dennis Calls Him And Had Deshae’s Girl Giggling The Entire Time!
63,955
“God Don’t Like Ugly” Barber Calls Out YK Osiris For Allegedly Running Off On $100 Haircut But Then Sending Ppl Money For Their Birthday On Instagram!
86,910
Tyson Fury Calls Out The Paul Family & Says Logan Paul Is A "Little B*tch"
69,759
Jamie Foxx Calls Out A "B*tch Made Ass N***a" During Interview… Fans Think He’s Calling Katt Williams A B*tch After Previous Stage Diss!
80,937
"You Look Like A Suitcase" 21 Savage Roasts YK Osiris Custom Gucci Jacket On Live!
188,371
Yk Osiris Accused Of Sexual Assault After Video Surfaces Of Him Forcing A Kiss On Sukihana On Stage!
112,176
Jake Paul Calls Out Nate Diaz & Canelo Alvarez After Defeating Anderson Silva! “Stop Being A B*tch”
144,267
DIRECTOR QUITS & LEAKS Deshae Frost Allegedly Swings On A Woman During YouTube Series Shoot As Ex-Director Leaks Clip And Quits
147,293
Deshae Frost Jokingly Asked A Older Woman For A Quickie And She Actually Picked Him Up And Dragged Him To The Room On Livestream!
136,280
TRYING TO SMASH Streamer Deshae Frost Gets Completely Violated After Trying To Get Straight To The Point With A Shorty... He Really Started Crying!
87,300
Put Him On The Spot: YK Osiris Speaks On Why He Owes People So Much Money!
139,956
He Was Tired Of The Jokes: YK Osiris Goes Off On Lil Yatchy For Making Fun Of Him On IG Live!
406,924
"INFECTED" AFTERMATH Deshae Frost Says His Lips Are "Infected" After Celina Powell Kissed Him!
97,061
YK Osiris Was Having The Time Of His Life At One Of Usher's Shows!
109,973
Meek Mill's Rich Friends Found Out He's Scared Of Jumping In The Ocean.. Treating Meek Like How They Treat YK Osiris!
201,181
He Was Ready: Security Pulls His Gun Out After Fan Tried To Put His Arm Around YouTuber Deshae Frost Twice!
83,769
Bro Deff Walked Out Of That Stream With Trust Issues: Deshae Frost Goes Crazy On Kai Cenat After He Found Out Kai Put Him On A Date With A Man!
59,254
THAT JIGGLE THO Tommie Lee Almost Jumps In The Ring At Chrisean Rock Fight & Calls Her Opponent A "B*tch"
77,758
Can’t Catch A Break: Another Atlanta Barber Exposes YK Osiris For Running Off On Payment After Haircut!
80,729
WELL DAMN "You Lil' B*tch" Birdman Calls Out 'Turk' Before Leaving The Stage At Verzuz Battle With No Limit!
149,458
Boosie Calls The Cops After Stalker Lady Blocks His Driveway! "Crazy Stalker B*tch"
108,313
He's Gone: Rodeo Clown Gets Launched Into The Air By A Raging Bull!
165,796
They Ain’t Know What Do: Deshae Frost Just Experienced A 7.7 Magnitude Earthquake While In Thailand For The First Time Ever!
56,621
Boi Was Trying To Survive Combos: YK Osiris Got Packed Out During Adin Ross Boxing Match Against Scam Likely!
64,659
BLUEFACE VS KING HARRIS Blueface Claps Back At King Harris... Saying He Looks Like His Girl! And Then Calls Him "My Type Of B*tch"
76,870
How He Owe Everybody? French Montana Tells YK Osiris To Pay Him The $5k Bet He Owes Him!
87,617
"Broke A- B*tch. Don't Touch Me" Charleston White Got Into A Heated Argument With A Woman During Dating Show!
122,725
"Gucci Don't Make That" DJ Mustard & 21 Savage Clown YK Osiris For His "Gucci" Outfit!
376,010
EXPOSING THE MADNESS! Bad B*tch On The Net, Filthy Pig In Reality: Aaron Drops A Wild 20v1 Vid Of His Girl Crashin’ Out, Then Airs Out Her Whole Nasty Livin’ Situation!
77,864
It's Going Down: Jake Paul & Anderson Silva Face-Off & Jake Calls Dana White A "B*tch"
111,730
"He Told Cause He Was Scared. Nobody Smashed His Girl" Shotti Says 6ix9ine Was A Gang Member & Making Excuses For Why He Snitched + Disses Wack 100!
198,809
My Goodness: He Slapped The Soul Out This Man!
92,807
TOM BRADY VS. LOGAN PAUL Tom Brady Calls Logan Paul A "B*tch" And Tells Him To "Come Play With The Big Boys"
46,506
Bro An Informant? Foolio Exposes YK Osiris For Giving Him NBA YoungBoy’s Hotel Room Number During Beef… YK Responds! “Leave Me Outta That”
103,323
WELCOME HOME PARTY Blueface's First Day Out Of Prison And His Baby Mamas Are Already At War: Jaidyn Alexis Calls Chrisean A 'Crackhead B*tch' After Seeing Her With Him!
108,536
Don't Do Drugs: Dude Hits A Pipe Then Jumps Into A Trash Chute!
323,767
Can't Make This Sh*t Up: Dude Left A Negative Review For This Restaurant On Google And Now The Owner Wants To Fight Him!
117,232