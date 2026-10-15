3 KIDS KILLED Teen Gunman Opens Fire At Oregon Elementary School Killing 5 Including 3 Kids Before Good Samaritan Shoots Him Dead
By Thrillz
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A 16-year-old opened fire at Silver Rail Elementary in Bend, Oregon, killing three children and an adult before he was shot and killed himself. Police say it may have been a bystander who put him down before officers got inside. At least two more people were rushed to the hospital and we still don't know their condition.
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